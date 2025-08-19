كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة عن حادث تصادم مأساوي بطريق الأوتوستراد جنوب العاصمة نتج عنه 3 وفيات و5 مصابين.

قال المصدر إن سيارة نقل محملة بالرخام اصطدمت بسيارة ملاكي وحافلة ركاب "ميني باص" بمدخل شق الثعبان القادم من حلوان اتجاه صقر قريش.

أوضح المصدر أن الحادث نتج عنه 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبرة المعادى فيما لققي شخصان مصرعهما والثالث جرى استخراج جثته بعصوبة من إحد المركبات.

الشرطة أودعت الجثامين ثلاجة مستشفى جراحات البساتين تحت تصرف النيابة العامة وسط جهود رجال المرور لرفع آثار الحادث.