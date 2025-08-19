زجاجات وحجارة وسكاكين.. مشاجرة دامية تنتهي بضبط 9 أشخاص في الشيخ زايد

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

وبالفحص تبيّن أن الواقعة حدثت بتاريخ 18 الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص، وطرف ثان يضم 6 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت أثناء قيام أحد أفراد الطرف الثاني بإصلاح دراجة نارية خاصة بأحد أفراد الطرف الأول، إلا أنه لم يُتقن عملية الإصلاح، فتطورت المشادة إلى مشاجرة استعان خلالها الجانبان بباقي المتهمين، وتبادلوا الاعتداء بالضرب والتراشق بالحجارة، دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (3 أسلحة بيضاء – عصا خشبية). وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.