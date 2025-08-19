إعلان

في 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 3 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

12:29 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

كتَب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط حوالي 3 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأكثر من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

