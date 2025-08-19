إعلان

ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية والكشف عن 150 حالة لتعاطي المخدرات في 24 ساعة (تفاصيل)

12:27 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

أرشيفية

background

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 108,780 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2,383 سائقًا، وتبين إيجابية 150 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما شنت الوزارة حملات مرورية وانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت عن ضبط 1,039 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 181 سائقًا، تبين إيجابية 18 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 18 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات المرورية وزارة الداخلية المخدرات
