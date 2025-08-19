وزير الداخلية يقرر إبعاد فلسطيني خارج البلاد (تفاصيل)

كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1264 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960.

وجاء في قرار وزير الداخلية، رقم 1264 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/7/2025 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ما يلي:

المادة الأولى: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عزام حسن محمد حسين اللوقا (فلسطيني الجنسية - مواليد 1/7/1979)، والمادة الثانية: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ هذا القرار، والمادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.