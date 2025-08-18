إعلان

فيديو صادم | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة "الكلاب الشرسة" في الإسكندرية

04:08 م الإثنين 18 أغسطس 2025

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ''الكلاب الشرسة'' في ا

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض وبصحبتهما كلبان، أثناء اعتدائهما على أحد الأشخاص بالضرب في الإسكندرية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد المجني عليه (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية)، مصابًا بجرح قطعي في اليد وعقر كلب. وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 الجاري، وأثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخصين بسبب نباح كلبين بحوزتهما، فاعتدى عليه أحدهما باستخدام سلاح أبيض، بينما أطلق الآخر الكلبين نحوه فتسببا في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبحوزتهما الكلبان والسلاح الأبيض المستخدمان في الاعتداء. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الكلبين للجهات البيطرية المختصة.

وزارة الداخلية الكلاب الشرسة مشاجرة سلاح ابيض
