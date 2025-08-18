14 شخصًا.. ضبط عصابة استغلال الأطفال للتسول في القاهرة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا – من بينهم 10 لهم معلومات جنائية – لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرتي قسمي شرطة قصر النيل وعابدين بالقاهرة.

وتم ضبط 17 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، واعترف المتهمون خلال التحقيقات بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.

