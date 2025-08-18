غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 152 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 132 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا:

تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025/2026 | ذكور وإناث

التقديم يبدأ اليوم.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026