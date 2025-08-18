إعلان

غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

11:12 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

غلق محال - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 152 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 132 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء غلق محال
