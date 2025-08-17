"نسرين" تطلب خلع زوجها: "بيسوق وهو سكران وقلب بينا العربية"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت "نسرين.ع"، البالغة من العمر 30 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء زواج استمر عامين، بعد أن تعرضت لحادث مروع كاد أن يودي بحياتها، مؤكدة أن زوجها قاد السيارة وهو في حالة سُكر تام، ما تسبب في انقلاب السيارة وإصابتها بكسور خطيرة.

وقالت "نسرين" في دعواها التي حملت رقم 229 لسنة 2024: "من أول يوم جواز وأنا عايشة في معاناة.. كل يوم مشكلة وكل يوم خناقة. حاولت أتحمل وأصلح، لكن هو كان بيتمادى، بيشرب كتير، ولما حد يعترض يتعامل بعنف وإهانة".

وروت الزوجة تفاصيل الحادث قائلة: "في يوم الحادث كان راجع من سهرة مع أصحابه، ريحته كلها خمور، رفض ينزلني من العربية وقال لي: "هتفضلي غصب عنك"، وحسيت إنه ناوي على حاجة وحشة. قاد بسرعة جنونية وهو بيضحك ويصرخ، وفجأة فقد السيطرة، واتقلبت بينا العربية".

وأضافت: "صحيت في المستشفى متجبسة ومكسورة، الدكاترة قالولي عندي كسور في جسمي كله، لكن اللي كسرني أكتر هو رد فعله.. داخل المستشفى بيضحك ويزعق وبيقول: "إنتي السبب.. بتستفزيني". وقتها بس فهمت إنه كان متعمد".

وأكدت "نسرين" أنها لم تعد تحتمل الحياة مع زوجها الذي تراه غير مسؤول ومستهتر بحياتها، قائلة: "مش طبيعي أعيش مع إنسان شايف حياتي رخيصة، وبيخاطر بيا وهو سكران.. جسمي اتكسر، وقلبي اتكسر أكتر".

وأوضحت أنها لجأت للخلع بعد فشل كل محاولات الصلح، رغم تدخل الأهل، الذين تلقوا وعودًا من الزوج بالتغيير، لكنها لم تُنفذ، بل تدهورت الأمور أكثر.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، في انتظار الفصل فيها.