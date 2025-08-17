الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "سرفيس" بلا لوحات بالشرقية | فيديو

الأحد 17 أغسطس 2025

01:56 م الأحد 17 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة "سرفيس" بالسير بدون لوحات معدنية بنطاق محافظة الشرقية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.