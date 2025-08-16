مقاطع خادشة لتحقيق مشاهدات.. الداخلية تعلن القبض على صانعتي محتوى بأكتوبر

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشه للحياء والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق مشاهدات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادش للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورتين "مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس عدد من الأقراص المخدرة، و وبمواجهتهما اعترفتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال المتهمتان، وتولت النيابة العامة التحقيق.