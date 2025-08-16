60 دقيقة رعب في شوارع بولاق.. السيطرة على حريق أبو العلا المروع

كتب- رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق كبير التهم مخزن بلاستيك و4 شقق في عقارين في منطقة العلوة ببولاق أبو العلا بعد نحو 60 دقيقة من اشتعال النيران.

وانتابت حالة من الرعب والخوف والهلع، أهالي العلوة بحي بولاق أبو العلا، جراء سماع دوي انفجار أنبوبة داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بعد امتداد النيران له من مخزن بلاستيك.

وفور سماع دوي الانفجار هرول الأهالي في الشوارع من شدة الانفجار، منهم البعض ترك منزله وخشية انفجار جديد في الخريق و البعض فضل البقاء في الشارع.

ودفعت قوات الدفاع المدني بالقاهرة بعشرات سيارات الإطفاء وسلم هيدروليكي وخزانات مياة استراتيجية لاحتواء الموقف.

واخلت قوات الشرطة

4 عقارات مجاورين لموقع الحريق من السكان تحسبا لامتداد النيران المنازل وفصل التيار الكهربي والغاز لحين الانتهاء من الحريق.

