كتب- أحمد أبو النجا:



تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط مخزن لتجارة الأدوية والمنشطات غير المرخص بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، عُثر بداخله على: (7 ملايين قرص أدوية مختلفة الأنواع غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومدون عليها بيانات مغلوطة – 2 مليون عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" – 1.5 طن مستلزمات تغليف – 500 ألف قطعة مستلزمات تعبئة)، وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر.



كما تم ضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، بداخله:(2.369 مليون قطعة مستلزمات طبية "منتج نهائي" مختلفة الأنواع – 2500 لتر جيل سونار)، وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر.



ضبط مخزن آخر لتجارة المستلزمات الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بداخله: (1.200 مليون قطعة مستلزمات طبية "منتج نهائي" مختلفة الأنواع – 5 أطنان مستلزمات إنتاج – 2 مليون عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة")، وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر.



ضبط مخزن لتجارة الأدوية الطبية غير المرخص بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بداخله: (11.618 عبوة أدوية طبية مختلفة الأنواع)، وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



