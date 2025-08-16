كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتلويح بسلاح أبيض والتعدي لفظياً على زوجة شقيقه وارتكاب أفعال منافية للآداب بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول – مقيم بالقليوبية). وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقه وزوجته، كما أرشد عن السلاح الأبيض "سكين" المستخدم والظاهر في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

