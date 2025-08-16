الفريق كامل الوزير يزور مجلس الدولة ويشيد بدوره في إرساء العدالة | صور

كتب - أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم السبت، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور الأمين العام وعدد من قضاة المجلس.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي المستشار أسامة شلبي رئاسة مجلس الدولة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارتا النقل والصناعة في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، وما تحقق من تحديث في منظومة السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين وتعزيز معايير السلامة على الطرق بما يهيئ بيئة مناسبة لمجال الصناعة ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين والمستهلكين.

من جانبه، أعرب الفريق كامل الوزير عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، مؤكدًا تقديره البالغ لما يقوم به المجلس من دور بارز في إرساء العدالة وحماية الحقوق.

وأكد المستشار أسامة شلبي اعتزازه بهذه الزيارة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للفريق كامل الوزير، ومشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين مجلس الدولة ووزارتي الصناعة والنقل بما يسهم في تحقيق المزيد من النهضة والرفعة للوطن.

