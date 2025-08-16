كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها قائدا سيارتين "ربع نقل" و"ميكروباص" يطاردان سيارة "ملاكي" ويصطدمان بها عمدًا، ثم يعتديان على قائدها وأسرته بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من إحدى السيدات ونجلها (قائد السيارة الملاكي) بتضررهما من قائدي السيارتين المشار إليهما، لقيامهما بمعاكستهما والتعدي عليهما بالسب، فضلًا عن الاصطدام بسيارتهما عمدًا وإحداث تلفيات بها أثناء سيرهما بدائرة المركز.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (سائقان، وبرفقة أحدهما عاملان – جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية قد ألقت، الخميس الماضي، القبض على أربعة متهمين بملاحقة فتاتين وصديقة لهما (لم يحررن محضرًا) بسيارات ملاكي على طريق الواحات بالجيزة، ما أسفر عن إصابة الفتاتين بعد اصطدام سيارتهن بسيارة نقل تريلا متوقفة، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو وثّقت الحادث وأثارت تفاعلًا واسعًا.

اقرأ ايضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)