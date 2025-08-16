اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين في قضية "خلية البساتين"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال تأسيس جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إليهم تهم تمويل الإرهاب. كما اتهم الثامن والتاسع، وهما مصريان، بالالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أهدافها.