إصابة أم وأطفالها الثلاثة في حادث بطريق الفيوم

08:49 م الجمعة 15 أغسطس 2025

انقلاب سيارة سوزوكي

كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة و4 أطفال بينهم 3 أشقاء في انقلاب سيارة بطريق الفيوم اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند مدخل طريق أسيوط الغربي.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين هم كل من: بطة السيد 41 عاما والأطفال عمر رمضان 15 عاما وشقيقاه (معاذ 13 عاما) و(أنس 5 أعوام) وفتاة قاصر تدعى (حبيبة 14 عاما).

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

حادث طريق الفيوم أطفال الجيزة المرور
