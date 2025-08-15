الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بمنطقة الهرم بالجيزة، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة قامت بنشر مقاطع تظهر خلالها بملابس منافية للآداب العامة وبصورة مبتذلة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة تثبت نشاطها المخالف للقانون. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





