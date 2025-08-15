كتب - محمد شعبان:

في مشهد أشبه بأفلام الحركة، تحولت لحظات الزحام المعتادة أعلى كوبري أكتوبر إلى ساحة مطاردة مثيرة، بعدما ورد بلاغ عاجل لغرفة عمليات مرور القاهرة عن حادث تصادم تسبب فيه قائد سيارة فارهة قبل أن يفر هاربًا.

رجال المرور انتقلوا فورًا لموقع الحادث، وأحاطوا المكان بالحواجز الحديدية في محاولة لقطع طريق المتهم، لكن السائق المتهور حاول شق طريقه وسط السيارات بسرعة جنونية، مهددًا حياة العشرات.

هنا ظهر بطل المشهد، النقيب عمر توفيق، ابن محافظة الشرقية، الذي قرر إنهاء المطاردة قبل أن تتحول لكارثة إنسانية.

في لحظة حاسمة، كسر الضابط زجاج السيارة بيده، وتمكن من إيقافها وسط ذهول المارة -رغم إصابته باليد- ليضع حدًا لرحلة جنون تسببت في تحطيم 4 سيارات وإصابة 3 أشخاص.

التحريات كشفت أن السائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وكان في حالة عدم اتزان "حالة سُكر" لحظة الحادث.

ومع انتشار مقطع الفيديو الموثق للواقعة، امتلأت مواقع التواصل بالإشادة ببطولة الضابط الشاب، الذي كتب اسمه في سجل المواقف المشرفة.

النيابة العامة قررت حبس المتهم، وعرضه على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات، وانتداب لجنة فنية لفحص السيارة وتقدير حجم التلفيات.

مشهد لن ينساه سكان العاصمة، وضابط شجاع أثبت أن البطولة ليست حكرًا على السينما، بل تُصنع في الشارع وقت الخطر.

