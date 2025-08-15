حملة على الإقليمي تضبط 1056 مخالفة و12 متعاطيًا وتنفذ 17 حكمًا قضائيًا



كتب - علاء عمران:



واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.



وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 1056 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.



كما جرى فحص 188 سائقًا، وتبين تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.



اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط على الطرق.