الأمن الاقتصادي يضبط 1439 قضية متنوعة و 3591 سرقة كهرباء في يوم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، استكمالًا لجهود الوزارة في مواجهة الجريمة وتحقيق الانضباط العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1439 قضية متنوعة في مرافق مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، وضبط 3591 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، إلى جانب ضبط 477 قضية في مجالات الضرائب العامة، الجمارك، والتحري عن مدينين.

كما تم ضبط 131 قضية متنوعة في مجال مخالفات البناء وإدارة محال بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات إدارية متنوعة.

وأكدت الوزارة استمرار هذه الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الخارجين على القانون.