إعلان

صيدلي وهمي يدير مخزن مستلزمات طبية غير مرخصة بالقاهرة

01:02 م الجمعة 15 أغسطس 2025

أمن القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في إحباط نشاط غير مشروع لمسؤول عن إدارة مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الغش الصناعي وحماية المستهلك.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يزاول مهنة الصيدلة دون تصريح رسمي، ويحتفظ بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات المخزن وضبطت المسئول عنه، وعثرت بداخله على كميات ضخمة من المستلزمات الطبية غير المصحوبة بأي مستندات دالة على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن القاهرة مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص ستلزمات الطبية مجهولة المصدر رباح غير مشروعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان