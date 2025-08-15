"رنا" إحدى ضحايا مطاردة "طريق الواحات": فقدت الذاكرة من الخبطة

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت "رنا إبراهيم" عن تفاصيل ما جرى معها في حادث المطاردة المؤسف الذي وقع على "طريق الواحات" بمدينة السادس من أكتوبر من قبل 3 سيارات في السادسة صباحًا أول أمس الأربعاء، واللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث على الطريق.

وقالت "رنا" إنها تعرضت للمضايقات داخل كافيه شهير بنطاق أكتوبر أثناء جلوسها رفقة "نزال" و"حبيبة" صديقتيها، من قبل بعض الشباب الذين كانوا يجلسون بالقرب منهن داخل الكافيه: "لقينا شباب بيضايقونا وإحنا قاعدين على الكافيه.. وإحنا أصلًا منعرفهمش".

وذكرت "رنا" أنها حال سيرها بسيارتها الملاكي ورفقتها "نزال" و"حبيبة"، تفاجأن بالشباب الذين تعمدوا مضايقتهن، وهم يطاردنهن على الطريق بثلاث سيارات، وعلى إثر ذلك اصطدمت بتريلا كانت على جانب الطريق بعدما فقدت السيطرة على عجلة القيادة: "هما كانوا بيزنقوا علينا وخلونا نلبس في التريلا".

وتابعت "رنا" أن الحادث الذي تعرضت له بفعل الطلاب المتهمين، فقدت على إثره الذاكرة مؤقتًا، قائلة: "مكنتش فاكرة أي حاجة بعد ما اتخبطت في رأسي"، مشيرةً إلى أنها أصيبت في ذراعها وكدمات متفرقة في الجسم، وتخضع لفترة علاج تتخطى 21 يومًا، مضيفة: "كل شوية بنسى أنا عملت إيه وإيه اللي حصل معايا، وده كله عشان الخبطة أثرت في الرأس".

من جهة أخرى، قالت "غادة" إن ابنتها "رنا" (طالبة بكلية التجارة) كانت تستعد لحفل تخرجها من الجامعة يوم الأحد المقبل، مؤكدةً أنها حجزت تذاكر الحفل لأسرتها وأقاربها الذين سيحضرون مراسم الحفل، قائلة: "قطعت لنا تذاكر حفل التخرج وكانت بتجهز حاجتها".

وأضافت: "رنا كانت مع نزال وحبيبة، وتوجهن إلى أحد الكافيهات في أكتوبر. ولما عمال الكافيه قالوا إنهم عايزين يقفلوا، دخلوا جوه وتقابلوا مع الشباب دول، وقعدوا يضايقوهم"، تقول الأم في بث مباشر لمصراوي.

وتابعت الأم أن مطاردة الشباب المتهمين للفتيات والحركات الاستعراضية بالسيارات التي يقودونها، تسببت في النهاية في وقوع الحادث الذي كاد يودي بحياة الفتيات الثلاث: "هما لما خرجوا لقوا الشباب دول جايين وراهم وبدأوا يضايقوا فيهم زي ما حصل في الكافيه، وضيقوا على بنتي لحد ما لبست في التريلا.. عشان مكنتش قادرة تسيطر على الموقف".

وأشارت "غادة" إلى أن ابنتها أخبرتها بنبأ الحادث المؤسف الذي تعرضت له: "لقيت بنتي بترن عليّ الحقيني يا ماما، عملت حادثة وبموت"، مؤكدةً أن ابنتها أصابتها حالة غريبة نتيجة اصطدام رأسها داخل السيارة، ما أدى إلى فقدانها الذاكرة مؤقتًا على حد وصفها: "كل دقيقة ترن عليّا يا ماما الحقيني بموت.. هو أنا فين.. إيه اللي حصل معانا"، تكمل الأم حديثها لمصراوي.

وأوضحت الأم أنه لولا فضل شاب وثّق الحادث بهاتفه، لكان من الصعب تحديد هوية المتهمين، قائلة: "دمروا عربية بنتي وكانوا هيقتلوها.. وكان في واحد كان بيهددهم وكان معاه سلاح في العربية".

واختتمت "غادة" بالتأكيد على أنها لن تفرط في حق ابنتها، كونها تعرضت لحادث ترويع ومحاولة قتل عمد، رافضة تمامًا أي مساعٍ للصلح مع أسر الطلاب المتهمين: "أنا مش هفكر في التصالح غير لما أطمن على بنتي الأول وأعمل لها إشاعات على المخ.. كل شوية تفقد الوعي وتقول لي يا ماما أنا عملت إيه".

وقررت جهات التحقيق بنيابة أول وثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، حبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهن ومعاكستهن على "طريق الواحات" بأكتوبر، ما تسبب في اصطدامهن بتريلا وإحداث إصابات لاثنتين منهن.

وطلبت النيابة العامة عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم لإجراء تحليل مخدرات، لبيان ما إذا كان أحدهم يتعاطى أي مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت التحريات النهائية للمباحث بشأن الواقعة.

وأمرت بعرض المجني عليهن على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهن، وإعداد تقرير وافٍ عن حالتهن الصحية والإصابات التي تعرضن لها جراء حادث التصادم المروع الذي شهده طريق الواحات.