صرف ضحيتي مطاردة طريق الواحات من سرايا النيابة بعد سماع أقوالهن

كتب- رمضان يونس:

قررت نيابة أول وثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، صرف "نزال" وصديقتها "رنا" ضحايا مطاردة 3 سيارات يقودهم 3 طلاب جامعيين على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقوالهن.

واستمعت النيابة لأقوال "نزال" و "رنا" واللاتين أكدتا، أنهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي رفقة إحدى صديقاتهن تفاجأن بثلاث سيارات يطاردونها على الطريق، ما تسبب في اصطدامها بتريلا كانت تقف على جانبي الطريق؛ على إثرها أصُيبن بجروح في اليد والوجه..

واقتادت مأمورية خاصة من قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، المتهمين الأربعة إلى مقر النيابة العامة في حراسة أمنية مُشددة تمهيدًا لمواجهتهم بأقوال المجني عليهن وفيديو الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث مطاردة 3سيارات لفتاة وصديقتها على طريق الواحات وذلك لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث لكشف ما جرى.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال المصابتين "نزال"، و "رنا" لكشف ملابسات ما جرى بالواقعة، بعدما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة داخل البنزينة والتى ترصد خروج الفتيات قبل الحادث بدقائق.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية الترخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة، ما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفر الثلاث سيارات هربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها ومستقليها تبين انهم 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها وتولت النيابة العامة التحقيق.