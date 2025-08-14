الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اختطاف طفل من والدته بقليوب

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية باختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب من إحدى السيدات "مقيمة بدائرة المركز" بتضررها من طليقها وقيامه بتحريض 3 أشخاص يستقلون "دراجة نارية" لاختطاف نجلهما حال تواجده أمام المنزل محل سكنها لخلافات بينهما.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( عاملين "لأحدهم معلومات جنائية" والدراجة المستخدمة بها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع طليق المبلغة، وتسليمهم الطفل لوالده، كما أمكن ضبط "طليق المبلغة" وبرفقته نجله وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

