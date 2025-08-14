لم تلتزم بقرار الغلق.. تحرير 130 مخالفة لمحال تجارية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 130 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 130 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا:

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

قرار جديد بشأن المتهمة بالتسبب في مصرع ابنها بالهرم

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة