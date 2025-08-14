السيطرة على حريق مخزن أقمشة في القاهرة دون إصابات

كتب - محمود الشوربجي:

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن أقمشة في عقار سكني مكون من 12 طابقًا بمنطقة النهضة في السلام دون وقوع أي إصابات.

ورد بلاغ لغرف العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أقشمة في دائرة قسم النهضة وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم توجيه 4 سيارات وخزان مياه سعة 35 طن إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والوصول تبين نشوب حريق بأثواب قماش، على مساحة (٢٠٠) متر تقريبًا، داخل مخزن أقمشة إجمالي مساحته (٦٠٠) متر ببدروم عقار مكون من عدد 12 طابقًا بمحل البلاغ.

تم الإطفاء بمعرفة القوات، ومنع إمتداد النيران لباقي المخزن، وجاري التبريد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.