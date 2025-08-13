إعلان

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "هبة طارق" لنشرها محتوى خادش للحياء

05:58 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

القبض على البلوجر هبة طارق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على صانعة المحتوى تُدعى "هبة طارق" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه على خلفية ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى تُدعى "هبة طارق" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على البلوجر هبة طارق لداخلية لنيابة العامة لامن من القاهرة شر محتوى مناف للآداب لقبض على البلوجرهبة طارق بة طارق حتوى مثير للجدل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة