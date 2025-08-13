الداخلية تعلن القبض على البلوجر "هبة طارق" لنشرها محتوى خادش للحياء

كتب- أحمد عادل:

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على صانعة المحتوى تُدعى "هبة طارق" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه على خلفية ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى تُدعى "هبة طارق" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.