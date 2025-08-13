إعلان

"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ربع نقل عرض حياته والمواطنين للخطر

01:12 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

ضبط سائق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.
وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة بهدف اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق سير عكس الاتجاه مواقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة