"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ربع نقل عرض حياته والمواطنين للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة بهدف اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

