بعقارات وسيارات.. ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
12:10 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- علاء عمران:
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقد قُدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة جهودها في رصد وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة غير المشروعة.
فيديو قد يعجبك: