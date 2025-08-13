ضبط نادٍ صحي غير مرخّص بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط مالكه وبصحبته ثلاث سيدات وشخصين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.