كتب ـ رمضان يونس:

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال إعلان نتيجة مجلس الشيوخ2025، الشكر للقوات المسلحة المصرية على ما قدمته من دعم لوجستي وأمني رفيع المستوى، كما ثمن جهد وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين اللجان والمقار الانتخابية بكل كفاءة واقتدار.

واختص رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار "حازم بدوي"، شكره إلى أعضاء الهيئات القضائية الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسئولية، خاصة الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ورئيسة اللجنة الفرعية رقم 151 بقسم ثاني طنطا المستشارة داليا ممدوح، والمستشارة ميادة السعيد السيد قريش، المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة، رئيسة اللجنة الفرعية رقم 340 بقسم ثاني المحلة الكبري.

وأوضح :"أصيبت الأولى أثر سقوط مروحة عليها بلجنة الانتحابات، بينما أصيبت الثانية بجرح فى عينيها أحدث قطع فى القرنية، إلا أنهما بعدما تلقي العلاج أصرتا على إستكمال واجبهما الوطني حتي تسليم أوراق الانتخابات.

واختتم "بدوي" كلمته قبل إعلان النتيجة بشكره لنائب رئيس هيئة قضايا الدولة "محمد عبد المنعم عمارة" الذي فاجئه الخبر المحزن بوفاة والده ولم يغادر لجنة الإقتراع لساعات حتي جاءه البديل، قائلا:"رحم الله الوالد العزيز، وأشكرهم على أداء الأمانة ومغفور العطاء، وأدعو الزميلتين للوقوف".

من جابنها أعربت المستشارة داليا ممدوح التى أصيبت في إحدى لجان الانتحابات بطنطا، عن شكرها للمستشار "حازم بدوي" والجهات المعنية، خلال حضورها فاعليات إعلان نتيجة مجلس الشيوخ عام 2025 بعد تماثلها الشفاء قائله: "الحمد لله اصبت بقطع في القرنية.. وتم عمل اللازم لي من علاج وأنا الحمد لله أحسن دلوقتي".