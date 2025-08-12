الوطنية للانتخابات تبدأ مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات "الشيوخ" بماسبيرو

كتب - رمضان يونس

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرها الصحفي في مسرح التليفزيون المصري داخل مبنى ماسبيرو، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

ودعت الهيئة، الإعلاميين والصحفيين إلى حضور وقائع المؤتمر، وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، مشيدة بتعاون وسائل الإعلام وجهودهم في تغطية العملية الانتخابية.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية.ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية.