قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة طبيب تجميل شهير بالمهندسين إلى جلسة 29 مارس الجاري، في واقعة وفاة "عروس حلوان" المهندسة إسراء كرم داخل عيادته نتيجة حقنة فيلر قبل زفافها.

وأحالت النيابة العامة طبيب التجميل إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة المهندسة إسراء كرم.

معاناة على سرير المرض

كابدت المهندسة "إسراء كرم"، البالغة من العمر 26 عامًا والمعروفة بـ"عروس حلوان"، الموت لنحو 15 ليلة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، بعد دخولها في غيبوبة تامة جراء مضاعفات أثناء إجراء حقن تجميلي فيلر في مركز شهير بالمهندسين.

بدأت الواقعة عندما توجهت إسراء إلى المركز لإجراء الحقن استعدادًا للزفاف، وخلال الإجراء شعرت بحالة إعياء شديدة استدعت نقلها فورًا إلى المستشفى.

وصلت إسراء إلى المستشفى في حالة حرجة بعد توقف عضلة القلب ووظائف الجسم، وبحسب التقرير الطبي، قام فريق الأطباء بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لاستعادة النبض. رغم ذلك، ظلت في حالة حرجة ودخلت في غيبوبة تامة وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة.

تلقت الفتاة العلاج اللازم من أدوية لرفع ضغط الدم، ومحسنة لكفاءة عضلة القلب، ومضادات حيوية واسعة المدى، وموسعات للشعب الهوائية، وأدوية منشطة للمخ، طبقًا للبرتوكول العلاجي للحالة تحت إشراف استشاري المخ والأعصاب.

ظلت إسراء في الغيبوبة التامة على جهاز التنفس الصناعي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبالفحص الظاهري تبين وجود آثار لوخذ إبر في منطقتي الفخذين والبطن.

