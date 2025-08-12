إعلان

مشاجرة عنيفة بالكلب والسكاكين بالعمرانية.. والداخلية تعلن التفاصيل

04:41 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

أجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وكلب في محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة: الطرف الأول عاملان، أحدهما سائق دراجة نارية مصاب بجروح، والطرف الثاني سائق مركبة "توك توك" مصاب بجروح.

وتبين أن جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وأن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول أولوية المرور، حيث تعدى كل طرف على الآخر وأحدثوا الإصابات المشار إليها.

وضُبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء والكلب المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بما نُسب إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

