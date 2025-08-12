كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية المقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.