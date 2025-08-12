إعلان

غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر إجرامي في قبضة الداخلية بقنا

03:24 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قبض تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية المقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح سقوط عنصر إجرامي في قبضة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال الأموال غير المشروعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"