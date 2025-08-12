متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط مدير كيان تعليمي وهمي في الجيزة

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب كيان تعليمي غير مرخّص، لاتهامه بالنصب على المواطنين في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان المشار إليه، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.