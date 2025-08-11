الداخلية: القبض على المتهم بقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لقيامه بقتل مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات رميًا بالرصاص إثر مشاجرة بينهما في قليوب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11 الجارى تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة على إثر إصابته بعيار نارى.

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب ، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته .

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم عامل مقيم بدائرة المركز فى حينه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.