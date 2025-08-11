إعلان

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة وبحوزتها 150 قطعة متنوعة

02:01 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بحيازة وتصنيع الأسلحة غير المرخصة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية – بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون الحصول على التراخيص القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة الأسلحة البيضاء الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها