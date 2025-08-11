ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة وبحوزتها 150 قطعة متنوعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بحيازة وتصنيع الأسلحة غير المرخصة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية – بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون الحصول على التراخيص القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.