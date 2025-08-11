كشف حقيقة "فيديو" صراخ سيدة داخل سيارة أجرة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مُرفق بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بأسلوب الخطف، أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال القائم بالنشر أفاد بأن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية ويسيران برعونة، ومرّا بجوار سيارة أجرة تستقلها سيدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، فقامت السيدة بالصراخ، فاعتقد أنهما قاما بسرقة هاتفها المحمول، فقام بتتبعهما وتصويرهما.

وتم تحديد قائد السيارة الأجرة، وبسؤاله أوضح أن السيدة صرخت خشية اصطدام الدراجة النارية بها، ولم يتم سرقة هاتفها. كما تم تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (بدون ترخيص وبدون لوحات معدنية) وضبط مستقليها (عاطلين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهتهما اعترفا بسيرهما بسرعة عالية وبرعونة في مكان الواقعة، مما أثار ذعر السيدة دون ارتكاب جريمة سرقة.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.