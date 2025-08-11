الداخلية: ضبط قضايا مخدرات وأسلحة وتنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 357 قضية مخدرات بحوزة 418 متهمًا، شملت كميات متنوعة من المواد المخدرة، بينها أكثر من 284 كجم حشيش، و1238042 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 211 قطعة سلاح ناري و225 سلاحًا أبيض، إلى جانب ورشتين لتصنيع الأسلحة (نارية وبيضاء)، وتنفيذ 83891 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 368 حكم جناية و40,344 حكم غرامة.

وتم كذلك ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهمًا ارتكبوا 22 حادثًا، وضبط 23 متهمًا هاربًا و15 متهمًا بأعمال بلطجة، إضافة إلى 291 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22,076 مخالفة مرورية، وفحص 55 سائقًا على الطرق السريعة، تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.