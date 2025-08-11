أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب وينفذ 274 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2,690 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 274 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين المنافذ ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

