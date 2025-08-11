إعلان

أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب وينفذ 274 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

12:08 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2,690 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 274 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين المنافذ ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية حملة أمنية مكافحة تهريب البضائع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن