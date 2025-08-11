خيانة على الصحراوي.. سائق يسلم سيارته المحملة بالنحاس لعصابة مسلحة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء علاء فتحي، ملابسات واقعة سرقة سيارة ربع نقل محملة بـ1.5 طن من النحاس الخردة بمركز الصف.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا من تاجر خردة وسائق سيارة ربع نقل، أفادا فيه بأنه أثناء سيرهما على الطريق الصحراوي في اتجاههما إلى أحد مصانع صهر الحديد بمنطقة أبو زعبل، اعترضت طريقهما سيارة ملاكي ونزل منها 3 أشخاص، أحدهم يحمل قطعة حديدية تعدى بها على التاجر محدثًا إصابته، ثم استولوا على السيارة بحمولتها، إضافة إلى هاتفين محمولين ومبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السائق المبلّغ شارك في ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع 3 آخرين لهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة المستولى عليها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتسليم المسروقات لمسجل خطر للتصرف فيها، وتم ضبط الأخير وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع الحمولة، كما تم ضبط كمية النحاس لدى عميلين سيئي النية بمحافظتي القاهرة والقليوبية.