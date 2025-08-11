إعلان

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

11:27 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

قوات الشرطة

background

كتب- علاء عمران:

لقي 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، خلال مداهمة أمنية استهدفتهم عقب ورود معلومات عن تورطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة من أصحاب السوابق، وسبق اتهامهم في قضايا قتل، وشروع في قتل، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. وعند محاولة ضبطهم، بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعهم في موقع الحادث.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 7 قطع أسلحة نارية (بندقيتان آليتان، و4 بنادق خرطوش، وطبنجة)، إضافة إلى كميات من مخدري الحشيش والشابو، قُدّرت قيمتها السوقية بنحو 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

