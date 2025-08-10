إعلان

قرار من النيابة بشأن البلوجر "لوليتا" في اتهامها ببث فيديوهات خادشة

09:16 م الأحد 10 أغسطس 2025

لوليتا

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بـ"لوليتا" بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة محتوى تُدعى "لوليتا" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بقسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها بالفديوهات أقرت ببثها لتخقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

