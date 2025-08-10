كتب- محمود الشوربجي:

قررت الجهات المختصة اليوم، ترحيل التيك توكر محمد شاكر المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، لسجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، قررت إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله، في اتهامهما بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

كما أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "شاكر محظور" عقب ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع مرئية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف "شاكر" بقيامه بإنتاج ونشر المحتوى محل البلاغات بهدف تحقيق الانتشار والربح المادي.