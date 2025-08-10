إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو "سيدة السكين" المثير للجدل

06:56 م الأحد 10 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام إحدى السيدات بالطرق على أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة وبحوزتها "سكين" بهدف إلحاق الأذى بالسكان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بذات العقار محل الشكوى) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 6 الجاري حال تواجدها أمام باب الشقة محل سكنها للقيام بأعمال النظافة فوجئت بغلق باب الشقة بفعل تيار الهواء فقامت باستعارة "سكين" من إحدى جيرانها (ربة منزل – مقيمة بذات العقار) لمحاولة فتح باب شقتها؛ إلا أنها فشلت فقامت بالطرق على أبواب بعض الشقق بالعقار لطلب المساعدة ، ورجحت قيام أحد سكان العقار ببث ذلك المقطع المشار إليه اعتقادا منه محاولتها إيذائهم، وبسؤال جارتها المشار إليها أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية فيديو سيدة السكين سيدة السكين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟