كيف احتفل زوجات نجوم الأهلي وبيراميدز بالكريسماس؟

القاهرة – مصراوي

نشرت زوجات لاعبي النادي الأهلي و بيراميدز صورا لهم أثناء احتفالهم بأجواء الكريسماس، عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء، زوجة ياسر إبراهيم، وهي تحتفل بأجواء الكريسماس، إلى جانب ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، وسلمى صقر زوجة مروان عطية، وهدى زوجة أحمد السيد زيزو، بالإضافة إلى هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

وظهرت زوجات اللاعبين مجتمعين في صورة واحدة، وهم يرتدون ملابس متشابهة، في أجواء احتفالية مبهجة بالكريسماس.

ويذكر أن غياب اللاعبين عن الاحتفال جاء بسبب انضمامهم لمنتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.