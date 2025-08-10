الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ضابط شرطة و"سايس" بالعجوزة

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى ضابط شرطة يرتدى الملابس المدنية على منادى سيارات بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور في غير مواعيد عمله الرسمية وأحد منادى السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق .